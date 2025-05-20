Вильфанд: В центре европейской России на выходных ожидается летняя погода

В центре европейской части России на выходных ожидается летняя погода. Об этом во вторник, 20 мая, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, 24 и 25 мая температура воздуха поднимется до 26 градусов тепла.
— Если в пятницу температура еще на 1 градус будет выше нормы, то на выходных — уже сразу на 4. Давление повышенное, поэтому много солнца, а ночью тоже не холодно, потому что южный ветер, — добавил эксперт.
Кроме того, синоптик отметил, что на данный момент сложно сказать, сможет ли подобная температура продержаться до конца весеннего сезона.
— Будет понижение, но уже оно не такое существенное — не до 12−15 градусов. В любом случае, это будет уже теплая майская погода, потому что ранее очень часто погода была апрельская, — цитирует слова Вильфанда РИА Новости.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что метеорологическое лето в Москве наступит в четверг, 22 мая. Она также добавила, что погода начнет меняться в середине недели.