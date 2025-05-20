В Красноярском крае больше ста сайтов ветаптек нарушали законодательство

С 1 января по 15 мая эксперты проверили 178 сайтов и установили, что 131 интернет-зоомагазин продаёт лекарства без лицензии (противорвотные таблетки для собак, таблетки для лечения и профилактики нематодозов и цестодозов, инфекционных заболеваний собак и кошек бактериальной этиологии, для контрацепции и регуляции полового поведения).