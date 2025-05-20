В Красноярском крае больше ста сайтов ветаптек нарушали законодательство

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю направило информацию о блокировке больше сотни сайтов ветеринарных аптек в Роскомнадзор. Специалисты обнаружили факты продажи препаратов без лицензии и продажу лекарств, запрещённых на территории страны.
С 1 января по 15 мая эксперты проверили 178 сайтов и установили, что 131 интернет-зоомагазин продаёт лекарства без лицензии (противорвотные таблетки для собак, таблетки для лечения и профилактики нематодозов и цестодозов, инфекционных заболеваний собак и кошек бактериальной этиологии, для контрацепции и регуляции полового поведения).
В 42 интернет-ресурсах продавали лекарства с маркировкой на иностранном языке, что говорит о незаконном ввозе препаратов на территорию России (ошейник для борьбы с эктопаразитами, капли от блох и клещей, препарат для лечения зуда).
«Применение препаратов, находящихся в гражданском обороте с нарушением требований законодательства, может способствовать возникновению серьёзных и непредвиденных нежелательных реакций у животных, представляет угрозу для их здоровья», — напоминают сотрудники Россельхознадзора.