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В Красноярском крае больше ста сайтов ветаптек нарушали законодательство

Специалисты проверили 178 сайтов и как минимум в 131 нашли нарушения.

Источник: Freepik

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю направило информацию о блокировке больше сотни сайтов ветеринарных аптек в Роскомнадзор. Специалисты обнаружили факты продажи препаратов без лицензии и продажу лекарств, запрещённых на территории страны.

С 1 января по 15 мая эксперты проверили 178 сайтов и установили, что 131 интернет-зоомагазин продаёт лекарства без лицензии (противорвотные таблетки для собак, таблетки для лечения и профилактики нематодозов и цестодозов, инфекционных заболеваний собак и кошек бактериальной этиологии, для контрацепции и регуляции полового поведения).

В 42 интернет-ресурсах продавали лекарства с маркировкой на иностранном языке, что говорит о незаконном ввозе препаратов на территорию России (ошейник для борьбы с эктопаразитами, капли от блох и клещей, препарат для лечения зуда).

«Применение препаратов, находящихся в гражданском обороте с нарушением требований законодательства, может способствовать возникновению серьёзных и непредвиденных нежелательных реакций у животных, представляет угрозу для их здоровья», — напоминают сотрудники Россельхознадзора.