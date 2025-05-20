Дачникам рассказали, как распознать убивающие рассаду болезни

Дачникам рассказали, как вовремя заметить опасные болезни рассады и сохранить урожай. Заболевания могут сильно повлиять на рост растений, поэтому важно знать первые признаки проблем. Ученый агроном Алексей Володихин объяснил KP.RU, что болезни у рассады вызывают разные патогены.
— Если у листьев изменился цвет — они побледнели, пожелтели, почернели или стали фиолетовыми, появились темные прожилки, — это тревожный сигнал. Листья могут деформироваться, покрываться пятнами, опадать. Растение может сильно отставать в росте и вянуть даже после полива, — рассказал специалист.
Чаще всего это грибковые инфекции. Однако также встречаются бактериальные, вирусные болезни и проблемы из-за нехватки питательных веществ. Если растение вянет и не восстанавливается после полива, то это может указывать на болезни рассады.
Часто грибковые споры активизируются при низкой температуре и высокой влажности. Особенно опасно переливать рассаду и ставить ее на холодный подоконник, где почва остывает и создает благоприятные условия для размножения грибков.