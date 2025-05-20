Минобороны подало иск к судостроительному заводу «Вымпел» на 2,6 млрд рублей

Министерство обороны РФ подало иск к ПАО «Судостроительный завод “Вымпел” на сумму 2 млрд 690 млн рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Арбитражный суд Москвы рассматривает вопрос о принятии заявления к производству. Детали претензий военного ведомства не раскрываются.
«Сумма исковых требований по иску Министерства обороны Российской Федерации к ПАО “Судостроительный завод “Вымпел” составляет 2 млрд 690 млн 774 тыс. 271 рублей”, — отмечается в исковом заявлении.
«Вымпел», входящий в Объединенную судостроительную корпорацию, специализируется на строительстве боевых и вспомогательных судов. Предприятие производит ракетные и патрульные катера, а также специализированные суда весом до 2 200 тонн.
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