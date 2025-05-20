Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны подало иск к судостроительному заводу «Вымпел» на 2,6 млрд рублей

Министерство обороны РФ подало иск к ПАО «Судостроительный завод “Вымпел” на сумму 2 млрд 690 млн рублей.

Министерство обороны РФ подало иск к ПАО «Судостроительный завод “Вымпел” на сумму 2 млрд 690 млн рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Арбитражный суд Москвы рассматривает вопрос о принятии заявления к производству. Детали претензий военного ведомства не раскрываются.

«Сумма исковых требований по иску Министерства обороны Российской Федерации к ПАО “Судостроительный завод “Вымпел” составляет 2 млрд 690 млн 774 тыс. 271 рублей”, — отмечается в исковом заявлении.

«Вымпел», входящий в Объединенную судостроительную корпорацию, специализируется на строительстве боевых и вспомогательных судов. Предприятие производит ракетные и патрульные катера, а также специализированные суда весом до 2 200 тонн.

Ранее сообщалось, что гособвинение требует 19 лет колонии для экс-замглавы Генштаба Арсланова.