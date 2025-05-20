В Нукутском районе простились с бойцом СВО Артемом Жербаевым

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Артем Жербаев из Нукутского района. Как сообщили КП-Иркутск в районной администрации, прощание с бойцом состоялось 18 мая 2025 года.
— Артем родился в деревне Куйта. Был добрым, любознательным и общительным парнем, участвовал в спортивных мероприятиях. После окончания школы поступил в школу-интернат № 2 Улан-Удэ, заочно учился в Бурятском государственном университете на факультете физической культуры и спорта, — рассказывают в администрации.
После окончания университета боец устроился на работу тренером, а затем и учителем физкультуры. «За ленточку» отправился в 2023 году.
Артем Жербаев героически погиб 19 сентября 2023 года при выполнении боевого задания. Ему было 43 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Антон Нохоев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО.