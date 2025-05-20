В Нукутском районе простились с бойцом СВО Артемом Жербаевым

— Артем родился в деревне Куйта. Был добрым, любознательным и общительным парнем, участвовал в спортивных мероприятиях. После окончания школы поступил в школу-интернат № 2 Улан-Удэ, заочно учился в Бурятском государственном университете на факультете физической культуры и спорта, — рассказывают в администрации.