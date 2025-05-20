Омск попал в число лидеров по загрязненности воздуха пылью

Вчера, 19 мая, Омск возглавил национальный общественный антирейтинг российской экологической партии «Зеленые» по уровню загрязненности воздуха мелкодисперсными взвешенными частицами, то есть пылью. По данным «Зеленых», уровень загрязнения держался в среднем на уровне 89 мкг\м кубический при норме не более 25 мкг\м кубический.
Как сказано в пояснении к рейтингу, данные о концентрации пыли поступают на цифровую платформу «ЭКОВИЗОР» в режиме реального времени каждые 20 мин с 397 датчиков, размещенных в 63 городских поселениях. Рейтинг составляется на основе среднесуточных показаний.
Таким образом информация обновляется каждый день, и сегодня ситуация в Омске чудесным образом изменилась. По состоянию на 7:00 20 мая Омск занимает в рейтинге лишь 26 место и выделен в нем зеленым цветом.
«Воздух чистый. Качество воздуха считается хорошим. Загрязнения не обнаружены, либо не несут угрозы здоровью. Рекомендуются занятия спортом и прогулки на свежем воздухе», — говорится в пояснении к рейтингу.
Для справки: мелкодисперсные взвешенные частицы — это мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей и соединения тяжелых металлов Высокая концентрация наносит ущерб здоровью человека, так как такая пыль абсорбирует все газообразные загрязняющие вещества, в том числе канцерогены.