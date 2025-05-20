Новосибирские повара поборются за пoбеду в «Битве шефов»

Новосибирские повара (31-летний Роман Мурашов и 21-летний Андрей Рыжов) приняли участие в кастинге популярного телешоу «Битва шефов» (16+) на телеканале «Пятница!».
В кулинарной битве наставниками выступят Константин Ивлев и Ренат Агзамов, которые соберут команды и будут обучать участников, поэтапно исключая слабейших.
Роман на отборе уже удивил жюри муксуном с зелеными овощами и соусом унаги, а Андрей — палтусом в сливочном соусе.
Ранее Сиб.фм писал, что новосибирец Роман Власов не выдержал финальное испытание шоу «Титаны».