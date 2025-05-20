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Новосибирские повара поборются за пoбеду в «Битве шефов»

Повара из Новосибирска пришли на кастинг в кулинарную битву.

Источник: Freepik

Новосибирские повара (31-летний Роман Мурашов и 21-летний Андрей Рыжов) приняли участие в кастинге популярного телешоу «Битва шефов» (16+) на телеканале «Пятница!».

В кулинарной битве наставниками выступят Константин Ивлев и Ренат Агзамов, которые соберут команды и будут обучать участников, поэтапно исключая слабейших.

Роман на отборе уже удивил жюри муксуном с зелеными овощами и соусом унаги, а Андрей — палтусом в сливочном соусе.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирец Роман Власов не выдержал финальное испытание шоу «Титаны».