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Эпатажный новосибирский певец Шура отмечает 50-летие

Обычный парень с Родников стал кумиром миллионов.

Источник: Аргументы и факты

20 мая 2025 года эпатажный певец из Новосибирска Шура отмечает юбилей — 50 лет. «Сиб.фм» сделал подборку фото артиста с Родников, ставшего кумиром миллионов.

Александр Медведев рос в обычной семье, без отца. Бабушка приучила его к ярким образам и творчеству. Её он называет своим «вдохновением».

Из школы Шура выпустился после 7 класса. В 13 лет стал петь в ресторане «Русь» (там работала бабушка).

Кумиром 90-х его сделали оригинальный голос, стиль и яркие хиты. До сих пор для многих «Холодная луна» и «Твори добро» остаются символами молодости.

Хоть со временем Шура стал меньше записывать песен, с экранов он не пропал. Участвует в ТВ-шоу, снялся в скетче с Мариной Кравец и Демисом Карибидисом.

О Новосибирске артист всегда говорил с теплотой и благодарностью.