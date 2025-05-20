Эпатажный новосибирский певец Шура отмечает 50-летие

20 мая 2025 года эпатажный певец из Новосибирска Шура отмечает юбилей — 50 лет. «Сиб.фм» сделал подборку фото артиста с Родников, ставшего кумиром миллионов.
Александр Медведев рос в обычной семье, без отца. Бабушка приучила его к ярким образам и творчеству. Её он называет своим «вдохновением».
Из школы Шура выпустился после 7 класса. В 13 лет стал петь в ресторане «Русь» (там работала бабушка).
Кумиром 90-х его сделали оригинальный голос, стиль и яркие хиты. До сих пор для многих «Холодная луна» и «Твори добро» остаются символами молодости.
Хоть со временем Шура стал меньше записывать песен, с экранов он не пропал. Участвует в ТВ-шоу, снялся в скетче с Мариной Кравец и Демисом Карибидисом.
О Новосибирске артист всегда говорил с теплотой и благодарностью.