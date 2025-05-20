Бывшему главе «Башнефти» Хорошавцеву вменяют шесть эпизодов мошенничества

Бывшему президенту «Башнефти» и экс-сенатору Виктору Хорошавцеву, который заочно арестован по делу о мошенничестве, вменяется шесть эпизодов. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на официальные судебные документы. Также стало известно, что он покинул Россию и на данный момент находится в Турции.