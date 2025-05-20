Стендап-комик Нурлан Сабуров задержан в аэропорту Шереметьево: ему грозит депортация

Нурлан Сабуров сегодня — чуть ли не самый популярный комик России. Стендапер из Казахстана продает билеты на гастрольный тур на год вперед. В 2022 году он долго молчал относительно начавшейся специальной военной операции, пока на одном из концертов в Сан-Франциско на сцену не выбежала женщина в покрашенном в красные пятна белом платье и не начала скандировать: «Украина!». Сабуров жестко пошутил на этот счет, а после этого концерты стендапера отменили и в США, и в Израиле.