Стендап-комик Нурлан Сабуров задержан в аэропорту Шереметьево: ему грозит депортация

Популярный стендап-комик Нурлан Сабуров 19 мая был задержан в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного учета. Об этом со ссылкой на источник сообщает сайт «Известия».
Вскоре юмористу был назначен штраф в размере пяти тысяч рублей. Кроме того, его обязали покинуть Россию в установленные сроки. В противном случае его ждет депортация.
Позже ситуацию прокомментировал известный адвокат Сергей Жорин назвал случаи, при которых Нурлану Сабурову могут запретить въезд в Россию. По словам юриста, согласно российскому законодательству, иностранный гражданин, который в течение трех лет дважды или более привлекался к административной ответственности, рискует получить ограничение на посещение России. Даже одно нарушение уже повышает вероятность серьезных последствий при следующем проступке.
Нурлан Сабуров сегодня — чуть ли не самый популярный комик России. Стендапер из Казахстана продает билеты на гастрольный тур на год вперед. В 2022 году он долго молчал относительно начавшейся специальной военной операции, пока на одном из концертов в Сан-Франциско на сцену не выбежала женщина в покрашенном в красные пятна белом платье и не начала скандировать: «Украина!». Сабуров жестко пошутил на этот счет, а после этого концерты стендапера отменили и в США, и в Израиле.
Тем временем в Санкт-Петербурге задержали бьюти-блогера Владоса Мироса. Сотрудники правоохранительных органов застали его прямо на вечеринке, где тот играл DJ-сет. Причиной стали возможные нарушения закона со стороны Мироса.
В апреле этого года в Федеральной Службе Безопасности сообщили, что стендап-комики Вячеслава Комиссаренко и Дмитрий Романов лишены российского гражданства. Также оскандалившимся звездам запрещен въезд в РФ.
Комиссаренко сбежал на Украину и начал жаловаться на уголовное преследование со стороны Белоруссии. Дмитрия Романова тоже в России уже нет. Сцену на Родине он променял на работу волонтером в польском штабе по приему беженцев с Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины.