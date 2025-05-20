Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 мая

Овнам не стоит тратить время на пустяковые переживания: чем меньше беспокойства, тем лучше пройдет день. Утром лучше воздержаться от новых дел — многим придется изменить планы и переключиться на другие задачи. Финансовые вопросы требуют осторожности, чтобы избежать ненужных расходов.