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Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 мая

Астрологи составили подробный гороскоп для всех знаков зодиака на 20 мая.

Астрологи составили подробный гороскоп для всех знаков зодиака на 20 мая.

Овнам не стоит тратить время на пустяковые переживания: чем меньше беспокойства, тем лучше пройдет день. Утром лучше воздержаться от новых дел — многим придется изменить планы и переключиться на другие задачи. Финансовые вопросы требуют осторожности, чтобы избежать ненужных расходов.

Тельцов ждет легкий день, благоприятный для общения и встреч с друзьями. Утром возможна критика, но, если воспримете ее с юмором, удастся избежать неприятных ситуаций. Вечером лучше отказаться от массовых мероприятий.

Начало дня Близнецов может быть нервным: окружающие нередко могут говорить то, что вас заденет. Постарайтесь не ввязываться в споры и не зацикливаться на мелких недоразумениях. Ближе к вечеру появится занятие, которое поднимет настроение.

Эмоции Раков могут взять верх, но важно сохранить самообладание, иначе день окажется непростым. Возможны сложности с документами и обсуждением важных вопросов. Вторая половина дня принесет возможность посетить интересные места.

Для Львов день обещает быть насыщенным и перспективным. Полезным окажется общение с бывшими коллегами, которые поделятся важной информацией. Планируйте будущее, но приготовьтесь к возможным сложностям в общении с младшими членами семьи.

Девам выпадет шанс встретиться с давними знакомыми, некоторые могут захотеть возобновить общение. Решите, стоит ли это вашего внимания. Важные дела лучше выполнять утром, а ближе к вечеру стоит уделить время творчеству или культурным мероприятиям.

Весов ожидает плодотворный день, подходящий для решения сложных задач. Воспользуйтесь накопленным опытом — он пригодится. Будьте внимательны: даже в случайных ситуациях можно встретить нужного человека.

Скорпионам мелкие неприятности в начале дня не стоит воспринимать слишком серьезно: они быстро разрешатся. Возможен прогресс в делах, который оценят окружающие. Есть вероятность романтических знакомств.

Стрельцам день обещает новые знакомства и поддержку единомышленников. Ваши идеи найдут отклик. Важно проявить осторожность с малознакомыми людьми. В личной жизни возможны перемены, день принесет яркие эмоции.

Не все задумки Козерогов удастся воплотить, поэтому стоит проявить терпение. Спешить не стоит, интуиция подскажет, когда лучше действовать. В работе возможны неожиданные ситуации. Вечер стоит посвятить близким.

Водолеям следует отвлечься на интересные события, забыв о делах. Хороший день для творческих профессий. Вечером вас ждут приятные сюрпризы, а если их не будет — создайте их сами.

У Рыб изобилие информации затруднит сосредоточенность. Утомляемость может наступить быстрее обычного. Споры отнимут много времени, но не всегда приведут к истине. Лучше избегать серьезных физических нагрузок и провести вечер в спокойной обстановке, передает «Российская газета».