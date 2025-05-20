Игорь Кобзев подчеркнул необходимость обеспечения связью туристических мест

Стороны обсудили вопросы обеспечения связью туристических территорий Приангарья, рассмотрели возможности развития инфраструктуры связи и внедрения новых технологий, которые бы позволили не только улучшить качество услуг для местных жителей, но и привлечь в регион больше туристов. «Вопрос имеет большое значение и в плане обеспечения безопасности. В Иркутской области есть даже недалеко расположенные от столицы региона участки трасс, где невозможно воспользоваться мобильной связью для вызова оперативных служб. Поэтому необходимо усилить работу по обеспечению связью территорий, где есть туристическая инфраструктура», — сказал Игорь Кобзев. Вячеслав Стоянов выразил заинтересованность в расширении покрытия мобильной связью популярных туристических мест, включая поселок Листвянка, остров Ольхон, национальные парки и другие локации.
«Мы всегда уделяем большое внимание автодорогам и туристическим локациям в регионе. Ежегодно расширяем покрытие и укрепляем сеть с учетом прогнозной нагрузки. Недавно мы установили новую базовую станцию в Харанцах, до этого обеспечили связью деревню Ялга на Ольхоне и район вблизи поворота на Черноруд. В прошлом году мы улучшили связь на Малом море: в бухтах Зуун-Хагун и Мандархан, деревнях Курма и Сарма. Обеспечиваем устойчивое покрытие в Листвянке и других популярных местах отдыха. Конечно, мы продолжим и дальше активно работать в этом направлении», — отметил Вячеслав Стоянов.
На встрече также рассмотрели возможности установки вдоль дорог региона опор двойного назначения, которые можно использовать как для освещения, так и для установки оборудования операторов связи. Это позволит обеспечить жителей и гостей региона стабильной и непрерывной связью на всей протяженности автотрасс, отмечает пресс-служба облправительства. Обсуждение вопросов развития связи в Иркутской области планируется продолжить с участием представителей всех заинтересованных телекоммуникационных компаний. Напомним, отдаленные и малочисленные населенные пункты Иркутской области обеспечивают связью по федеральному проекту устранения цифрового неравенства нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и по действующему с 2024 года региональному проекту.