Игорь Кобзев подчеркнул необходимость обеспечения связью туристических мест

«Мы всегда уделяем большое внимание автодорогам и туристическим локациям в регионе. Ежегодно расширяем покрытие и укрепляем сеть с учетом прогнозной нагрузки. Недавно мы установили новую базовую станцию в Харанцах, до этого обеспечили связью деревню Ялга на Ольхоне и район вблизи поворота на Черноруд. В прошлом году мы улучшили связь на Малом море: в бухтах Зуун-Хагун и Мандархан, деревнях Курма и Сарма. Обеспечиваем устойчивое покрытие в Листвянке и других популярных местах отдыха. Конечно, мы продолжим и дальше активно работать в этом направлении», — отметил Вячеслав Стоянов.