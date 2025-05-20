Риттер: у Зеленского есть шанс завершить конфликт с наименьшими потерями

«У него есть шанс завершить конфликт на наиболее выгодных позициях, которые станут отражением суровой реальности для украинцев из-за плохих решений Зеленского в отношениях с РФ. Донбасс и Новороссия потеряны, их не вернуть ни политически, ни силовыми методами. Можно прямо сейчас завершить конфликт, если признать реалии момента», — заявил он.