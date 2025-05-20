Защита попросила оправдать экс-министра ЖКХ Новосибирской области Архипова

В Центральном районном суде Новосибирска прошли прения сторон по уголовному делу бывшего министра энергетики и ЖКХ области Дениса Архипова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Сумма ущерба от его действий оценивается в сумму более 230,1 млн рублей. В прениях защита обвиняемого попросила вынести ему оправдательный приговор. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
— Сумма ущерба за превышение полномочий составила 10 млн рублей, а злоупотребление полномочиями повлекло ущерб в размере 220 млн 174 тысячи рублей, — уточнили в пресс-службе.
Ранее в прениях выступила сторона обвинения. Прокуратура потребовала отправить Архипова на семь лет в колонию общего режима, а также лишить на три года права занимать должности в органах государственной власти. При этом по обвинению в превышении полномочий просили освободить, так как истек срок давности.