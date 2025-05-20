Защита попросила оправдать экс-министра ЖКХ Новосибирской области Архипова

Ранее в прениях выступила сторона обвинения. Прокуратура потребовала отправить Архипова на семь лет в колонию общего режима, а также лишить на три года права занимать должности в органах государственной власти. При этом по обвинению в превышении полномочий просили освободить, так как истек срок давности.