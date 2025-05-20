Опрос показал, с кем сложнее всего общаться россиянам

При этом каждый третий участник исследования заявил, что не испытывает проблем в общении с коллегами, независимо от их специализации. 7% указали, что сложности зависят не от профессии, а от личных качеств собеседника. А 2% признались, что им трудно находить общий язык с собственными коллегами по отделу.