Трамп оборвал телефоны лидеров ЕС после разговора с Путиным: о чем они говорили

Европейские представители 19 мая провели разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Хозяин Белого дома позвонил партнерам после беседы с президентом России Владимиром Путиным. Итогов этого телефонного разговора ждали во всем мире. Представители стран Евросоюза в диалоге с Дональдом Трампом вновь заявили о намерении усилить санкционную политику в отношении Москвы. Об этом рассказал пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус в ходе общения с журналистами.