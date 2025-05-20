Европейские представители 19 мая провели разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Хозяин Белого дома позвонил партнерам после беседы с президентом России Владимиром Путиным. Итогов этого телефонного разговора ждали во всем мире. Представители стран Евросоюза в диалоге с Дональдом Трампом вновь заявили о намерении усилить санкционную политику в отношении Москвы. Об этом рассказал пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус в ходе общения с журналистами.
Он сообщил о ряде телефонных звонков Дональда Трампа. Так, по данным пресс-секретаря правительства ФРГ, президент США 19 мая побеседовал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, французским и финским лидерами Эмманюэлем Макроном и Александром Стуббом, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Все звонки состоялись после переговоров с Владимиром Путиным.
По словам Штефана Корнелиуса, европейцы условились усилить давление на Россию. Кроме того, они заявили о готовности и дальше оказывать поддержку Киеву.
«Они договорились тесно координировать переговорный процесс и добиваться проведения дальнейшей технической встречи. Все стороны подтвердили свою готовность оказывать Украине активную поддержку на пути к прекращению огня. Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций», — заключил Штефан Корнелиус.
Американский лидер Дональд Трамп также выразил позицию насчет антироссийских ограничений. Он заявил, что верит в прогресс по мирному урегулированию на Украине. В связи с этим Соединенные Штаты не ввели новые антироссийские санкции. По мнению Дональда Трампа, появился шанс «чего-то достичь».
Глава киевского режима Владимир Зеленский, напротив, снова попросил Белый дом о новых санкциях против Москвы. Он обратился с соответствующим призывом к Дональду Трампу. По словам бывшего комика, он тоже созвонился с американским лидером 19 мая. Они успели дважды поговорить.
Европа тоже ожидала ужесточения санкционной политики в отношении Москвы. Однако Вашингтон шокировал представителей ЕС, положительно охарактеризовав диалог с Россией.