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В Челябинске без горячей воды с 20 мая останутся 1207 домов

В Челябинске 20 мая стартует первый этап гидравлических испытаний теплосетей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Горячая вода на две недели будет отключена в 1207 жилых домах и 183 объектах социальной сферы.

Срок проведения работ — до 3 июня включительно, за исключением Металлургического района, где опрессовки завершатся позже, 16 июня.

Кроме того, с 20 мая по 3 июня пройдут гидравлические испытания в домах, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения.

Первый этап — с 20 мая по 16 июня:

— Калининский район.

— Курчатовский район.

— Ленинский район.

— Металлургический район.

— Советский район.

— Тракторозаводский район.

— Центральный район.