В Челябинске без горячей воды с 20 мая останутся 1207 домов

Горячая вода на две недели будет отключена в 1207 жилых домах и 183 объектах социальной сферы.
Срок проведения работ — до 3 июня включительно, за исключением Металлургического района, где опрессовки завершатся позже, 16 июня.
Кроме того, с 20 мая по 3 июня пройдут гидравлические испытания в домах, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения.
Первый этап — с 20 мая по 16 июня:
— Калининский район.
— Курчатовский район.
— Ленинский район.
— Металлургический район.
— Советский район.
— Тракторозаводский район.
— Центральный район.