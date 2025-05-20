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Красноярцам сообщили о завершении отопительного сезона, но батареи в их квартирах по-прежнему горячие

Окончание отопительного сезона в Красноярске в этом году пришлось на 19 мая — соответствующее распоряжение подписал мэр. Однако и после этой даты жители разных районов города продолжали сообщать о том, что батареи по-прежнему горячие — и канал ТВК выпустил об этом телесюжет.

Источник: AP 2024

Представители УК и мэрии пояснили, что система городского центрального отопления постоянно находится на циркуляции — по этой причине есть теоретическая возможность не отключать отопление круглый год в случае необходимости.

«Не перекрывать задвижки после официального завершения отопительного периода управляющие организации имеют право, только если такое решение ранее было принято общим собранием собственников», — говорится в сообщении мэрии.

День окончания отопительного сезона в Красноярске совпал с первыми отключениями горячей воды. С 19 по 28 мая горячую воду отключили в Ленинском, Кировском и части Советского районов.