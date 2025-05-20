Красноярцам сообщили о завершении отопительного сезона, но батареи в их квартирах по-прежнему горячие

Окончание отопительного сезона в Красноярске в этом году пришлось на 19 мая — соответствующее распоряжение подписал мэр. Однако и после этой даты жители разных районов города продолжали сообщать о том, что батареи по-прежнему горячие — и канал ТВК выпустил об этом телесюжет.