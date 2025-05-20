Красноярцам сообщили о завершении отопительного сезона, но батареи в их квартирах по-прежнему горячие

Представители УК и мэрии пояснили, что система городского центрального отопления постоянно находится на циркуляции — по этой причине есть теоретическая возможность не отключать отопление круглый год в случае необходимости.
«Не перекрывать задвижки после официального завершения отопительного периода управляющие организации имеют право, только если такое решение ранее было принято общим собранием собственников», — говорится в сообщении мэрии.
День окончания отопительного сезона в Красноярске совпал с первыми отключениями горячей воды. С 19 по 28 мая горячую воду отключили в Ленинском, Кировском и части Советского районов.