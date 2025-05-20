Эксперт Миронова выступила за ношение носков с сандалиями

Комбинация носков и сандалий, часто высмеиваемая как модный моветон, на самом деле имеет медицинское обоснование. Об этом в беседе с aif.ru предупредила эксперт по здоровой коже, со-руководитель клиники косметологии Василина Миронова.
По словам эксперта, такая привычка может быть полезной для здоровья кожи ног и даже предотвращать развитие грибковых инфекций.
«Сейчас, наверное, для многих это будет шоком, но это действительно правильно с медицинской точки зрения — носить носки с сандалиями», — отметила эксперт.
Она объяснила, что на коже стопы, как и на других участках тела, расположены потовые железы и нервные окончания. Кожа имеет тонкую защитную кислотную пленку, и при контакте с обувью без носков эта защита повреждается.
«При трении голой стопы о внутреннюю поверхность обуви происходит разрушение защитной пленки и раздражение рецепторов. В результате выделяется пот, который испаряясь, оставляет на коже и в обуви органические вещества — питательную среду для бактерий», — рассказала Миронова.
Специалист подчеркнула, что именно носки помогают снизить этот риск: они впитывают влагу, минимизируют трение и создают дополнительный барьер от пыли, солнца, микротравм и бактерий. Кроме того, носки закрывают ногтевую пластину, которая может быть поврежденной или пораженной грибком, что особенно важно с точки зрения эстетики и гигиены.
Эксперт по здоровой коже также отметила, что в ряде стран, включая Индию, ношение носков с сандалиями считается нормой или даже обязательным этикетом. А в советское время это практиковалось повсеместно — в первую очередь из гигиенических соображений.
«Наши бабушки и дедушки не просто так всегда носили носки с сандалиями — это была культура. Гигиена стояла на первом месте во всех слоях населения», — заключила Василина Миронова.