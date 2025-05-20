Эксперт Миронова выступила за ношение носков с сандалиями

Специалист подчеркнула, что именно носки помогают снизить этот риск: они впитывают влагу, минимизируют трение и создают дополнительный барьер от пыли, солнца, микротравм и бактерий. Кроме того, носки закрывают ногтевую пластину, которая может быть поврежденной или пораженной грибком, что особенно важно с точки зрения эстетики и гигиены.