В Бурятии руководителем районного отдела спорта назначили ветерана СВО

«Следуем поручению главы Бурятии Алексея Цыденова и президента России о привлечении к работе на всех уровнях власти, в том числе в муниципалитетах, участников специальной военной операции», — приводятся в сообщении слова главы Джидинского района Валерия Шагжитарова.