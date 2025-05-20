В Бурятии руководителем районного отдела спорта назначили ветерана СВО

УЛАН-УДЭ, 20 мая — РИА Новости. Ветеран специальной военной операции Виталий Базаров возглавил отдел спорта и молодежной политики в администрации Джидинского района Бурятии, сообщила пресс-служба правительства региона.
«В Джидинском районе участник специальной военной операции Виталий Борисович Базаров теперь занимает пост начальника отдела спорта и молодежной политики», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Базаров является ветераном боевых действий, посвятил армии 15 лет службы. Отмечен медалью Суворова, а также медалями Минобороны России.
«Следуем поручению главы Бурятии Алексея Цыденова и президента России о привлечении к работе на всех уровнях власти, в том числе в муниципалитетах, участников специальной военной операции», — приводятся в сообщении слова главы Джидинского района Валерия Шагжитарова.