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В Бурятии руководителем районного отдела спорта назначили ветерана СВО

Ветеран СВО Базаров возглавил отдел спорта в Джидинском районе Бурятии.

Источник: © РИА Новости

УЛАН-УДЭ, 20 мая — РИА Новости. Ветеран специальной военной операции Виталий Базаров возглавил отдел спорта и молодежной политики в администрации Джидинского района Бурятии, сообщила пресс-служба правительства региона.

«В Джидинском районе участник специальной военной операции Виталий Борисович Базаров теперь занимает пост начальника отдела спорта и молодежной политики», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Базаров является ветераном боевых действий, посвятил армии 15 лет службы. Отмечен медалью Суворова, а также медалями Минобороны России.

«Следуем поручению главы Бурятии Алексея Цыденова и президента России о привлечении к работе на всех уровнях власти, в том числе в муниципалитетах, участников специальной военной операции», — приводятся в сообщении слова главы Джидинского района Валерия Шагжитарова.