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В Иркутске после нападений собак на детей завели дело о халатности

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с нападениями безнадзорных собак на несовершеннолетних жителей Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Инциденты зафиксированы в садоводческом товариществе «Энергетик-3» столицы региона. В СМИ и социальных сетях появились публикации о нападениях бездомных животных. Одной из пострадавших — 16-летней девочке — потребовалась помощь врачей, проинформировали в областном управлении СК.

Как полагают следователи, речь может идти о преступлении, предусмотренном УК РФ, — халатности. Сотрудникам ведомства предстоит дать правовую оценку деятельности чиновников местной администрации и сотрудников организации, которые отвечают за отлов и содержание бродячих собак.