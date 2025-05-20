В Иркутске после нападений собак на детей завели дело о халатности

Инциденты зафиксированы в садоводческом товариществе «Энергетик-3» столицы региона. В СМИ и социальных сетях появились публикации о нападениях бездомных животных. Одной из пострадавших — 16-летней девочке — потребовалась помощь врачей, проинформировали в областном управлении СК.