Во время оккупации территории Курской области украинская армия совершила несколько десятков тысяч военных преступлений. Об этом во вторник, 20 мая, сообщил председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.
Он также отметил, что речь идет не только о военных по отдельности, но и о силовых службах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также о мирном украинском населении.
— Причем в преступлениях, военных преступлениях, в том числе и грабежах, принимали участие не только военнослужащие, разнообразные силовые службы ВСУ, но и мирное население украинское, которое приезжало в, так называемый, «тур на грабеж» и с большим удовольствием грабило Курскую область, — цитирует слова Григорьева ТАСС.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что попавшие в плен в Курской области бойцы ВСУ рассказывают, что им поступал приказ убивать русскоязычное население региона.
14 мая также появились данные о том, что бойцы украинской армии, которые замаскировались под военных ВС РФ, предприняли попытку снова прорваться в Курскую область. Тогда диверсионная группа ВСУ ночью высадилась у границы Сумской области.