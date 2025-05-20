ЕНТ-2025: основные этапы тестирования — инфографика

Для участия в тестировании подали заявления около 216 тысяч абитуриентов, с учетом двух попыток принято около 399 тысяч заявлений.
75% сдающих ЕНТ решили пройти тестирование на казахском языке, около 25% — на русском, 266 человек — на английском языке.
Топ-3 профильных предмета на тестировании:
- математика-физика;
- биология-химия;
- математика-информатика.
На ЕНТ 120 вопросов, максимальное количество баллов — 140.
Время тестирования — 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрено дополнительное время — 40 минут.
После завершения ЕНТ-2025, до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. В случае выявления фактов использования запрещенных предметов или других нарушений правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы, предупредило министерство.