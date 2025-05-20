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ЕНТ-2025: основные этапы тестирования — инфографика

АСТАНА, 20 мая — Sputnik. С 16 мая по 7 июня в Казахстане проводится ЕНТ.

Источник: Sputnik.kz

Для участия в тестировании подали заявления около 216 тысяч абитуриентов, с учетом двух попыток принято около 399 тысяч заявлений.

75% сдающих ЕНТ решили пройти тестирование на казахском языке, около 25% — на русском, 266 человек — на английском языке.

Топ-3 профильных предмета на тестировании:

  • математика-физика;
  • биология-химия;
  • математика-информатика.

На ЕНТ 120 вопросов, максимальное количество баллов — 140.

Время тестирования — 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрено дополнительное время — 40 минут.

После завершения ЕНТ-2025, до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. В случае выявления фактов использования запрещенных предметов или других нарушений правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы, предупредило министерство.

Источник: Sputnik Казахстан