Ученый назвал неочевидную причину быстрого старения кожи и мозга

Пока организм молод и активен, он справляется с повреждениями. Но с возрастом и при малой активности эта защита ослабевает. Поэтому Москалев советует контролировать количество сладкого, вести активный образ жизни и следить за здоровьем, чтобы замедлить старение и сохранить тело и мозг в хорошем состоянии.