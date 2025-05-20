Ученый назвал неочевидную причину быстрого старения кожи и мозга

Россиян предупредили, что привычка часто есть сладкое негативно влияет на здоровье и ускоряет процесс старения. Чем меньше человек употребляет сахар, тем лучше для его организма. Об этом KP.RU рассказал ученый-геронтолог, директор Института биологии старения ННГУ, член-корреспондент РАН, ведущий телеграм-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев.
— Пристрастие к сладкому точно ускоряет старение кожи, артерий, капилляров, вен, многих других органов и нашего головного мозга, — отметил Москалев.
Избыток сладостей приводит к лишнему весу, ожирению, диабету и проблемам с сердцем, что повышает риск преждевременной смерти. Ученый объясняет, что сахар в крови запускает процесс гликирования — реакцию, которая повреждает клетки и считается одной из причин старения.
Пока организм молод и активен, он справляется с повреждениями. Но с возрастом и при малой активности эта защита ослабевает. Поэтому Москалев советует контролировать количество сладкого, вести активный образ жизни и следить за здоровьем, чтобы замедлить старение и сохранить тело и мозг в хорошем состоянии.