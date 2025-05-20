Эксперт рассказал о поправках в законопроект о льготах для детей ветеранов

«Инициатива, закрепленная в законопроекте,… направлена на устранение этого дисбаланса. Предлагается распространить право на внеконкурсное поступление или поступление в рамках особой квоты также на детей тех, кто выполнял свой долг в условиях боевых действий на территории России, включая участников контртеррористических операций на Северном Кавказе и других лиц, указанных в приложениях к федеральному закону “О ветеранах”. Этот законопроект — шаг в сторону восстановления исторической и социальной справедливости», — подчеркнул эксперт.