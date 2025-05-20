Европа в шоке от итогов беседы Путина и Трампа: реакция просочилась в СМИ

Позже Путин оценил свой разговор с Трампом. По словам президента России, диалог с американским лидером получился полезным. В частности, президент отметил, что его американский коллега понимает, что Россия также выступает за мирное урегулирование на Украине. Кроме того, стороны договорились о начале работы над меморандумом по возможному мирному договору с Украиной.