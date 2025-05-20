Европа в шоке от итогов беседы Путина и Трампа: реакция просочилась в СМИ

Европейских лидеров ошеломили детали беседы президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Их европейским политикам глава Белого дома раскрыл после окончания телефонного разговора Путиным. Об этом сообщает Financial Times.
«Трамп также сообщил, что сразу после звонка с Путиным рассказал о сути беседы президенту Украины Владимиру Зеленскому вместе с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Европейской комиссии. Источник, знакомый с ходом разговора, сказал, что лидеры были ошеломлены тем, что им рассказал Трамп», — пишут журналисты.
Также отмечается, что Трамп заявил о намерении сохранить роль посредника между Киевом и Москвой, которые теперь будут вести исключительно прямые переговоры.
Вечером 19 мая президенты двух стран, России и США, провели телефонный разговор, итогов которого дали во всем мире. По окончании беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили многие вопросы, в том числе и обмен заключенными по формуле «девять на девять».
Позже Путин оценил свой разговор с Трампом. По словам президента России, диалог с американским лидером получился полезным. В частности, президент отметил, что его американский коллега понимает, что Россия также выступает за мирное урегулирование на Украине. Кроме того, стороны договорились о начале работы над меморандумом по возможному мирному договору с Украиной.
В свою очередь, Дональд Трамп описал итоги разговора с Путиным в своей соцсети Truth Social, и вызвал у русофобов настоящую истерику, поскольку ни о каких санкциях против нашей страны американец речи не вел. Наоборот — признал огромный потенциал сотрудничества. А главное, принял формулу, которую озвучивала Москва: никакого «безоговорочного перемирия» без переговоров об условиях долгосрочного мира не будет.
В Европе, в Германии, в частности, на итоги беседы Путина и Трампа отреагировали ожидаемо. В кабмине ФРГ заявили, что страны Европейского союза договорились усилить санкционное давление на Россию. В чем подобная мера будет проявляться — пока неизвестно.