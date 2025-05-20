Тела солдат Вооружённых сил Украины находятся в небольших населённых пунктах неподалёку от госграницы в Курской области, где проходили боевые действия, сообщает РИА Новости.
По словам корреспондента агентства, речь идёт о сотнях тел. Они остаются в лесах, а также на улицах в сёлах, расположенных в нескольких километрах от границы.
Эвакуации тел мешают постоянные обстрелы с украинской стороны.
По словам десантников РФ, украинские войска препятствуют эвакуации, также ликвидируют тела своих сослуживцев с помощью сбросом с дронов и обстрелов. Это делается для того, чтобы близкие погибших не смогли узнать их судьбу.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил, что в «посадках смерти» с трупами ВСУ появились животные-людоеды.
Также стало известно, что солдаты Вооружённых сил Украины хотели сжечь тела погибших сослуживцев вместе с мусором.