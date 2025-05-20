Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотни тел бойцов ВСУ остаются возле госграницы в Курской области

ВСУ уничтожают тела своих военных, чтобы близкие погибших не получили о них информацию.

Источник: Аргументы и факты

Тела солдат Вооружённых сил Украины находятся в небольших населённых пунктах неподалёку от госграницы в Курской области, где проходили боевые действия, сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, речь идёт о сотнях тел. Они остаются в лесах, а также на улицах в сёлах, расположенных в нескольких километрах от границы.

Эвакуации тел мешают постоянные обстрелы с украинской стороны.

По словам десантников РФ, украинские войска препятствуют эвакуации, также ликвидируют тела своих сослуживцев с помощью сбросом с дронов и обстрелов. Это делается для того, чтобы близкие погибших не смогли узнать их судьбу.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил, что в «посадках смерти» с трупами ВСУ появились животные-людоеды.

Также стало известно, что солдаты Вооружённых сил Украины хотели сжечь тела погибших сослуживцев вместе с мусором.