Медведь доел изюбря: на КБЖД вновь открыли туристический маршрут

Популярный туристический маршрут вновь открыли на Кругобайкальской железной дороге. Для пешеходов он был закрыт с 6 мая 2025 года — рядом с треком находится туша изюбря, которую стерег медведь, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в тг (18+).
Убрать тушу из-за ее сильного разложения было нельзя, поэтому было принято решение дождаться, когда косолапый расправится со своим запасом еды самостоятельно и покинет маршрут без давления со стороны человека.
По данным государственных инспекторов на 19 мая, хищник благополучно завершил дела в своей «столовой» и отбыл в лес.
Напомним, что в Братском районе Приангарья медведи стали чаще выходить к дорогам и населенным пунктам. Так, накануне, 13 мая, хищника видели на 19-м км трассы «Братск — Усть-Илимск». Информацию подтвердила староста поселка Сахорово.