Медведь доел изюбря: на КБЖД вновь открыли туристический маршрут

Популярный туристический маршрут вновь открыли на Кругобайкальской железной дороге. Для пешеходов он был закрыт с 6 мая 2025 года — рядом с треком находится туша изюбря, которую стерег медведь, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в тг (18+).