Почему снижается уровень воды в Байкале, на Ангаре и Иркуте?

«Это кажется, что она стала меньше. Просто раньше ГЭС работала на большие расходы, более 2,5 тысяч кубометров в секунду, а сейчас 1,8 тысяч. Мы работаем на обеспечение тех водозаборов, которые берут воду из русла реки, и судоходства. По нересту ещё ряд аспектов должен быть выполнен. Но это всё регулируется, поэтому можно сказать, что с Ангарой проблем нет», — говорит начальник территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейнового водного управления Росводресурсов Михаил Людвиг.