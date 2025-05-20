Почему снижается уровень воды в Байкале, на Ангаре и Иркуте?

Жители села Смоленщина бьют тревогу: один из рукавов реки Иркут сильно обмелел. Иркутяне тоже отмечают, что воды в Ангаре стало меньше, да и уровень Байкала тоже снизился на 15 сантиметров по сравнению с прошлым годом. Что происходит с реками и главным озером региона, узнал irk.aif.ru.
Лёд тронулся раньше нормы.
В этом году лёд на Байкале начал вскрываться в среднем на две недели раньше нормы, говорит временно исполняющий обязанности начальника Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Верещагин.
«Такая статистика по всем районам озера — где-то чуть больше, чем на 14 дней опережает норму, где-то меньше. Байкал аккумулировал много тепла, из-за чего в этом году вскрытие и очищение ото льда началось раньше. По области сейчас тоже идёт потепление, в среднем на один градус выше нормы», — поясняет он. Тенденция роста среднегодовой температуры отмечается уже давно, но 2024 год в этом отношении стал аномальным.
Минимальные показатели уровня озера были зафиксированы в середине апреля — сейчас он постепенно растёт. Однако в этом году прогнозируется снижение притока в Байкал — впервые за последние пять лет.
Снижение уровня воды в Ангаре, которое можно заметить на набережных Иркутска, также находится в пределах нормы, уверяют специалисты.
«Это кажется, что она стала меньше. Просто раньше ГЭС работала на большие расходы, более 2,5 тысяч кубометров в секунду, а сейчас 1,8 тысяч. Мы работаем на обеспечение тех водозаборов, которые берут воду из русла реки, и судоходства. По нересту ещё ряд аспектов должен быть выполнен. Но это всё регулируется, поэтому можно сказать, что с Ангарой проблем нет», — говорит начальник территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейнового водного управления Росводресурсов Михаил Людвиг.
Как спасти Иркут?
Жители Смоленщины, которые в последнее время не узнают некогда полноводную реку, предлагают уже копать каналы, чтобы наполнить обмелевшее русло — во всяком случае, такие комментарии встречаются в социальных сетях. Однако эксперты охлаждают их пыл: проблема комплексная и её решение потребует времени.
«На самом деле, всё направлено не на спасение реки, а на обеспечение села Смоленщина водой. Невозможно отдельно направить реку в пересохший рукав. Здесь целесообразно выполнить научно-исследовательскую работу, как минимум километров 30−50 обследовать и назначить мероприятия — скорее всего, это будет создание инженерных сооружений», — комментирует временно исполняющий обязанности директора филиала «Востсибрегионводхоз» в Иркутской области Юрий Вельдяев.
По словам специалиста, обойтись берегоукрепительными работами или углублением дна в этом случае не получится: своенравный Иркут по своему характеру склонен менять русло, образовывать излучины. А вот, например, на Братском водохранилище укрепление берегов имеет смысл, в частности, в районе посёлка Балаганск, села Казачье. Прежде чем приступать к таким работам, проводится обследование территории совместно с министерством природных ресурсов, по итогам которого становится ясно — хватит ли простой каменной наброски или потребуется строить инженерные сооружения.