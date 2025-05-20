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Захарова высмеяла оговорку украинской телеведущей Бутко про Путина

Официальный представитель МИД РФ сделала репост новости об ошибке, допущенной журналисткой с Украины.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на оговорку, которую допустила в прямом эфире украинская телеведущая Ольга Бутко, назвавшая российского лидера Владимира Путина «президентом Украины».

«“Оля Бутко” начала о чём-то догадываться, завтра продолжим ликбез», — написала она в своём Telegram-канале.

Захарова также сделала репост новости об оговорке телеведущей.

Напомним, в июле 2024 года на украинском телеканале «Рада» в прямом эфире назвали «очень мощными» заявления Путина об истории Украины, которые он делал перед началом специальной военной операции. Летом 2021 года российский президент написал статью, в которой отметил, что украинцы, белорусы и русские — это один народ, который издавна стремятся рассорить западные страны.