Напомним, в июле 2024 года на украинском телеканале «Рада» в прямом эфире назвали «очень мощными» заявления Путина об истории Украины, которые он делал перед началом специальной военной операции. Летом 2021 года российский президент написал статью, в которой отметил, что украинцы, белорусы и русские — это один народ, который издавна стремятся рассорить западные страны.