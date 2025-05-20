Доброволец из Японии Канэко Дайсаку с позывным Даня участвовал в освобождении Авдеевки и других населенных пунктов Донбасса, а также курского приграничья. О бойце ВС РФ aif.ru рассказал финский журналист Кости Хейсканен, который сейчас находится на границе Курской области.
«Дайсаку в 2023 году не побоялся и приехал на Донбасс, сражаться за его освобождение от фашизма. Участвовал в боях за Авдеевку. Сейчас находится в Курской области», — отметил Хейсканен.
По его словам, Канэко помогал бойцам подразделения «Каштан» спецназа «Ахмат» при освобождении сел в Курской области.
«Он спас много бойцов, яростно сражался с наемниками и укрофашистами. Он замечательный снайпер, в боях получил два ранения, а из осколков сделал себе талисман, который носит на цепочке», — отметил журналист.
«У него добрый русский позывной Даня. Бойцы Канэко очень любят и берегут, потому что он спас много жизней, яростно отражая атаки снайперов. В свое время он служил и в японской полиции, и в тайландском спецназе», — добавил Хейсканен.
Ранее финский журналист рассказал про военного медика с позывным Рашпиль, который с начала СВО спас порядка 2 тыс. раненых бойцов ВС РФ.