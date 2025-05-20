Трамп объяснил, почему он не хочет вводить новые санкции в отношении России

Американский лидер Дональд Трамп раскрыл причину нежелания вводить новые антироссийские санкции. Свое мнение политик высказал во время беседы с журналистами по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Он уточнил, что все еще видит шанс на урегулирование конфликта на Украине, это и побудило его принять такое решение.
— Потому что я думаю, что есть шанс чего-то достичь. А если вы это сделаете, вы также можете сделать намного хуже, — добавил Трамп.
Однако во время своего заявления глава США все же не исключил вероятности введения санкций, передает РИА Новости.
Переговоры президентов РФ и США состоялись 19 мая. Российский лидер выразил благодарность своему американскому коллеге за поддержку возобновления прямых контактов между Россией и Украиной. В ходе беседы Трамп также озвучил свою позицию касательно конфликта на Украине.
После звонка Путин заявил, что допускает возможность прекращения огня с Украиной при соответствующих договоренностях.
Кроме того, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры государств обсудили очередной обмен заключенными — девять на девять человек — между странами.