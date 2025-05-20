В ГД РФ решили снизить риски утечки личной информации россиян из органов власти

Государственная Дума Российской Федерации приняла новый законопроект, направленный на существенное снижение рисков разглашения секретной информации.
Основная задача документа заключается в ужесточении мер наказания за нарушения норм информационной безопасности в госструктурах.
Закон предусматривает повышение уровня ответственности за несоблюдение стандартов защиты данных в органах власти. Особое внимание уделено использованию программного обеспечения и технических средств, не получивших обязательную сертификацию.
За первое зафиксированное правонарушение должностные лица будут штрафоваться на сумму до двух миллионов рублей, юридические лица — до пятнадцати миллионов рублей. Размер санкций варьируется в зависимости от масштабов нарушений.
Помимо административных наказаний, предусмотрена уголовная ответственность за незаконное получение, распространение и хранение персональной информации, а также создание онлайн-ресурсов, распространяющих подобные сведения. Максимальная мера пресечения составляет десять лет тюремного заключения.
Разработка законопроекта была инициирована после увеличения количества случаев незаконного проникновения в информационные системы госорганизаций, особенно после начала спецоперации.
Проведённый анализ выявленных киберинцидентов подтвердил, что главной причиной успешной реализации хакерских атак является недостаточная защита цифровых данных.
Разработчики закона убеждены, что предложенные меры позволят существенно усилить защиту государственной инфраструктуры и минимизировать риски утраты важной информации.
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