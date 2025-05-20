Меркурис поразился отсутствию следов давления Запада в РФ

Аналитик из Британии Александр Меркурис рассказал, что в ходе своей поездки в РФ не заметил «следов давления Запада».
Он уточнил, что побывал на Международном юридическом форуме в Петербурге.
«Во время своего небольшого путешествия в Санкт-Петербурге я не заметил никаких следов того, что страна находится под санкциями и ведёт боевые действия. Понятно, что это не могло пройти бесследно, но нет даже намёка на какую-то нестабильность», — сказал он.
Заявление Меркуриса прозвучало в эфире его YouTube-канала.
Он подчеркнул, что Петербург выглядит ещё богаче, что во время его предыдущего визита в 2018 году. Меркурис добавил, что, несмотря на пандемию коронавируса и ограничительные меры со стороны западных государств, развитие экономики Российской Федерации «видно невооружённым взглядом».
Ранее Меркурис заявил, что Запад начал понимать бессмысленность введения санкций против РФ.