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Меркурис поразился отсутствию следов давления Запада в РФ

Аналитик из Британии в ходе поездки в Петербург не заметил никаких следов того, что страна находится под санкциями.

Источник: Аргументы и факты

Аналитик из Британии Александр Меркурис рассказал, что в ходе своей поездки в РФ не заметил «следов давления Запада».

Он уточнил, что побывал на Международном юридическом форуме в Петербурге.

«Во время своего небольшого путешествия в Санкт-Петербурге я не заметил никаких следов того, что страна находится под санкциями и ведёт боевые действия. Понятно, что это не могло пройти бесследно, но нет даже намёка на какую-то нестабильность», — сказал он.

Заявление Меркуриса прозвучало в эфире его YouTube-канала.

Он подчеркнул, что Петербург выглядит ещё богаче, что во время его предыдущего визита в 2018 году. Меркурис добавил, что, несмотря на пандемию коронавируса и ограничительные меры со стороны западных государств, развитие экономики Российской Федерации «видно невооружённым взглядом».

Ранее Меркурис заявил, что Запад начал понимать бессмысленность введения санкций против РФ.