Меркурис поразился отсутствию следов давления Запада в РФ

«Во время своего небольшого путешествия в Санкт-Петербурге я не заметил никаких следов того, что страна находится под санкциями и ведёт боевые действия. Понятно, что это не могло пройти бесследно, но нет даже намёка на какую-то нестабильность», — сказал он.