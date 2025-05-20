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В Совфеде оценили планы Финляндии использовать активы РФ: будем помнить и не простим

Сенатор Джабаров: нынешние правители Финляндии потеряли разум.

Источник: Комсомольская правда

Нынешнее руководство Финляндии потеряло разум, говоря о планах использования замороженных российских активов для оплаты поставок вооружения Киеву. Москва учтет заявления официального Хельсинки, пообещал в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Нынешние правители Финляндии потеряли разум. Я думаю, что мы это будем помнить, примем к сведению и не простим», — заявил сенатор.

Джабаров напомнил, за счет чего Финляндия встала на ноги — это поставки из России энергоресурсов, леса и многого другого. Но как только страна вступила в НАТО, то превратилась в одного из действующих лиц блока.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что решение Финляндии предоставить Украине 90 миллионов евро из замороженных российских активов для закупки тяжёлых вооружений вызывает недоумение в контексте переговоров о перемирии.

Накануне минобороны Финляндии заявило, что Хельсинки подписали соглашение с Европейской комиссией о поставках Киеву тяжелых боеприпасов на сумму 90 миллионов евро. Закупки будут осуществляться у финских производителей, а средства поступят из доходов от заблокированных российских активов через Европейский фонд мира.