Нынешнее руководство Финляндии потеряло разум, говоря о планах использования замороженных российских активов для оплаты поставок вооружения Киеву. Москва учтет заявления официального Хельсинки, пообещал в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Нынешние правители Финляндии потеряли разум. Я думаю, что мы это будем помнить, примем к сведению и не простим», — заявил сенатор.
Джабаров напомнил, за счет чего Финляндия встала на ноги — это поставки из России энергоресурсов, леса и многого другого. Но как только страна вступила в НАТО, то превратилась в одного из действующих лиц блока.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что решение Финляндии предоставить Украине 90 миллионов евро из замороженных российских активов для закупки тяжёлых вооружений вызывает недоумение в контексте переговоров о перемирии.
Накануне минобороны Финляндии заявило, что Хельсинки подписали соглашение с Европейской комиссией о поставках Киеву тяжелых боеприпасов на сумму 90 миллионов евро. Закупки будут осуществляться у финских производителей, а средства поступят из доходов от заблокированных российских активов через Европейский фонд мира.