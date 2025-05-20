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Подорожают ли лекарства из США в Казахстане после указа Трампа: ответ Минздрава

В Министерстве здравоохранения рассказали, какие лекарственные препараты закупает Казахстан у США и подорожают ли они после указа президента Дональда Трампа, благодаря которому цены на лекарства для американцев должны упасть до 80 процентов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Напомним, подписание указа Трамп анонсировал 12 мая. Он отметил, что документ поможет снизить стоимость рецептурных лекарств на 30−80 процентов на территории США, при этом цены на препараты вырастут по всему миру, чтобы уравнять стоимость.

73 препарата из США: некоторые из них не имеют аналогов

В Министерстве здравоохранения Казахстана сообщили, что на сегодняшний день в государственном реестре зарегистрировано 73 лекарственных препарата, производимых в США. При этом 29 из них не имеют аналогов, то есть другие производители такие препараты в той же форме и дозировке не выпускают.

Среди закупаемых у США лекарств препараты для лечения онкологических заболеваний, ВИЧ-инфекции, гепатита С, сахарного диабета 1-го и 2-го типов, шизофрении:

  • «Инфинзи» — иммунотерапия при раке легкого и мочевого пузыря;
  • «Коселуго» — таргетная терапия при нейрофиброматозе 1-го типа;
  • «Тезспире» — моноклональное антитело для лечения астмы;
  • «Лифтенсити» — противовирусный препарат при цитомегаловирусной инфекции;
  • «Милотарг» — цитостатик при острых миелоидных лейкозах;
  • «Гардилис» — контрастное средство для МРТ;
  • «Ксигдуо» — комбинированный препарат для лечения диабета 2-го типа;
  • «Атгам» — иммунодепрессант при трансплантации органов;
  • «Пасабив» — препарат при акромегалии и синдромах гиперкортицизма;
  • «Форсига» — ингибитор SGLT2 для лечения диабета 2-го типа и сердечной недостаточности;
  • «Зербакса» — антибиотик при инфекциях мочевыводящих путей и абдоминальных инфекциях;
  • «Эсбриет» — препарат при идиопатическом легочном фиброзе;
  • «Талц» — моноклональное антитело при псориазе и спондилоартропатиях;
  • «Сирамза» — препарат при раке желудка и легкого;
  • «Гадисим» — контрастное средство для МРТ;
  • «Лома Люкс псориас» — добавка при псориазе;
  • «Трулисити» — глюкагоноподобный пептид-1 аналог при диабете 2-го типа;
  • «Фазерна» — препарат при астме;
  • «Дживи» — препарат при гемофилии A;
  • «Юайдурион» — препарат при диабете 2-го типа;
  • «Миорикс» — препарат при мышечных заболеваниях;
  • «Антифлу» — препарат при гриппе;
  • «Калетра» — комбинированный препарат при ВИЧ;
  • «Симпони» — препарат при воспалительных заболеваниях кишечника;
  • «Рота тек» — вакцина против ротавирусной инфекции;
  • «Везомни» — комбинированный препарат при доброкачественной гиперплазии предстательной железы;
  • «Бетмига» — препарат при гиперактивном мочевом пузыре;
  • «Вифенд» — противогрибковый препарат;
  • «Хумалок» — инсулин при диабете;
  • «Иксгева» — препарат при остеопорозе и метастазах в кости;
  • «Рисполет Конста» — антипсихотик при шизофрении;
  • «Кальцемин» — добавка при остеопорозе;
  • «Аранесп» — препарат при анемии;
  • «Тражента» — препарат при диабете 2-го типа;
  • «Мелаксен» — снотворное средство;
  • «Терафлекс» — добавка при заболеваниях суставов;
  • «Эраксис» — противогрибковый препарат;
  • «Аримидекс» — антиэстроген при раке молочной железы.

Подорожание уже началось: что влияет на цены в аптеках

По информации Минздрава, на фармацевтическом рынке уже наблюдается рост цен на лекарственные средства.

Основные причины — это инфляция, рост стоимости сырья и логистики, а также изменения в регулировании и валютные колебания. Подорожание может затронуть как импортные, так и отечественные лекарства.

сообщили в ведомстве

В частности, отмечается рост цен на заграничные лекарства, особенно на те, цена которых зависит от курса доллара и евро. Это касается препаратов, применяемых при:

  • онкологических заболеваниях;
  • аутоиммунных заболеваниях;
  • сахарном диабете;
  • а также вакцин и иммунобиологических препаратов.

Даже недорогие дженерики (копии оригинальных лекарств с тем же действующим веществом, но дешевле — прим.), например парацетамол, ибупрофен, омепразол, могут незначительно подорожать из-за увеличения стоимости субстанций.

отметили в Минздраве

Как регулируют стоимость лекарств

С 2025 года в Казахстане введен новый механизм регулирования цен на лекарственные средства. Он предусматривает:

  • исключение из стоимости препаратов дополнительных расходов, таких как маркетинговые — до 30 процентов и транспортные — до 15 процентов;
  • снижение цен на дженерики на 30 процентов от цены оригинального препарата.

«Эти меры направлены на снижение предельной стоимости лекарств и повышение их доступности для населения», — отметили в Министерстве здравоохранения.

Помощь будет: как поддержат тех, кто не может купить лекарства

В Казахстане предусмотрены меры государственной поддержки для обеспечения доступности лекарств, включая импортные препараты, для социально уязвимых слоев населения.

В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) государство производит закуп и предоставляет бесплатно или на льготных условиях лекарственные средства следующим категориям граждан:

  • детям до 18 лет;
  • пенсионерам;
  • инвалидам;
  • пациентам с социально значимыми и хроническими заболеваниями (например, диабет, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания).

Импортные препараты, включая произведенные в США, могут быть включены в перечень закупаемых лекарств, если они зарегистрированы в Казахстане и соответствуют установленным требованиям. Также импорт лекарственных средств, зарегистрированных в государственном реестре, освобожден от налога на добавленную стоимость (НДС). Это способствует снижению стоимости импортных препаратов, включая американские, на рынке Казахстана.

заключили в Минздраве