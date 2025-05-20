Подорожают ли лекарства из США в Казахстане после указа Трампа: ответ Минздрава

В Министерстве здравоохранения Казахстана сообщили, что на сегодняшний день в государственном реестре зарегистрировано 73 лекарственных препарата, производимых в США. При этом 29 из них не имеют аналогов, то есть другие производители такие препараты в той же форме и дозировке не выпускают.