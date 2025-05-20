Mash: Компания Sony начала массово блокировать PlayStation аккаунты россиян

Компания Sony начала массово блокировать аккаунты российских пользователей для PlayStation, которые зарегистрированы в турецком, индийском и украинском регионах. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщили в Telegram-канале Mash.
— Sony начала массово блокировать аккаунты PlayStation, которые оформляли подписку на игры через перекупов, — уточнили в материале.
Так, пострадали учетные записи пользователей, которые пытались приобрести подписку на PS Plus в обход санкций компании в отношении России.
При этом в стране купить подписку нельзя — Sony ограничила россиянам доступ к ней из-за региональных ограничений.
Пострадавшие пользователи рассказали, что блокировки начались еще в начале месяца, однако массовыми стали только сейчас, передают в публикации.
Ранее также стало известно, что бывшее российское представительство компании Sony Pictures пытается отсудить у отечественных киносетей один миллиард рублей — его не устроили некоторые обязательства по договорам, которые были заключены еще до ухода компании из страны.