Погода без осадков ожидаются во вторник в ряде регионов Казахстана

«Антициклон обусловит погоду преимущественно без осадков на большей части территории Казахстана. Только на западе, северо-западе РК циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами, град, усиление ветра. На юге страны ожидается пыльная буря, в центре, на востоке в ночные и утренние часы — туман», — говорится в сообщении.
На западе Мангыстауской, на западе, юге Актюбинской, на востоке Карагандинской, Костанайской, Туркестанской, Павлодарской, на севере, юге Жамбылской, на западе, северо-востоке Атырауской, на западе, в центре Алматинской областей, на юге, востоке области Жетісу, на севере области Ұлытау ожидается высокая пожарная опасность.
«В Кызылординской, на севере, в пустынных районах Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, на юго-востоке Актюбинской, на юге Атырауской, Восточно-Казахстанской, на севере Алматинской, на западе Акмолинской, на западе, юге Павлодарской областей, на юго-востоке области Жетісу, на северо-западе, юге области Абай, на юге, востоке, в центре области Ұлытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10, днем +22+24.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11, днем +22+24.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14, днем +29+31.
В Акмолинской области без осадков. Днем +22+27, ночью +8+13.
В области Улытау без осадков. Днем +23+28, ночью +9+14.
В Карагандинской области без осадков. Днем +17+22, ночью +6+11.
В Западно-Казахстанской области ожидается дождь. Днем +19+24, ночью +10+15.
В Атырауской области ожидается дождь. Днем +22+27, ночью +10+15.
В Мангистауской области ожидаются дожди. Днем +25+30, ночью +13+18.
В Актюбинской области ожидаются дожди. Днем +18+23, ночью +13+18.
В Костанайской области ожидаются осадки. Днем +20+25, ночью +10+15.
В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки. Днем +21+26, ночью +9+14.
В Павлодарской области без осадков. Днем +20+25, ночью +3+8.
В области Абай без осадков. Днем +20+25, ночью +5+10.
В Восточно-Казахстанской области прогнозируют дожди. Днем +18+23, ночью +5+10.
В Кызылординской области ожидаются небольшие дожди. Днем +28+33, ночью +12+17.
В Туркестанской области без осадков. Днем +27+32, ночью +12+17.
В Жамбылской области без осадков. Днем +25+30, ночью +10+15.
В Алматинской области без осадков. Днем +22+27, ночью +9+14.
В области Жетысу в горных и предгорных районах ожидаются дожди. Днем +22+27, ночью +8+13.
«В ближайшие сутки на горных реках юго-востока и востока республики, в связи с прогнозируемыми дождями, будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.