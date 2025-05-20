В Иркутской области ущерб от весенних лесных пожаров составил около 69 миллионов

В Иркутской области подводят итоги весеннего пожароопасного периода. Как отметил губернатор Игорь Кобзев, специалистам удалось добиться значительного прогресса в борьбе с огненной стихией.
Анализ показывает, что чаще всего пламя разгорается по вине человека. Из 217 зарегистрированных случаев более половины возникли из-за небрежного обращения с огнем, а 36% пожаров перекинулись на лес с прилегающих территорий — полей, лугов и других земель. Примечательно, что и эти очаги чаще всего появлялись по вине людей.
— Важным достижением стала оперативная работа лесопожарных служб. По сравнению с прошлым годом количество пожаров сократилось в 1,5 раза, а пройденная огнем площадь уменьшилась в 4,1 раза. Практически все очаги (98%) удавалось «взять в кольцо» в первые 24 часа после обнаружения. Тем не менее, ущерб уже оценивается в 69 миллионов рублей, причем основная часть этих средств — расходы на тушение, — прокомментировал глава региона.
Особую тревогу вызывают случаи в населенных пунктах и садоводческих товариществах. Яркий пример — недавний пожар в СНТ «Верховина» под Братском, где из-за беспечности одной из дачниц, жегшей траву в бочке, сгорело девять жилых домов.
Сейчас министерству лесного комплекса предстоит активизировать профилактическую работу с населением. Параллельно будет совершенствоваться система тушения ландшафтных пожаров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на едином госэкзамене появятся QR-коды для жалоб.