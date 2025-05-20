В Иркутской области ущерб от весенних лесных пожаров составил около 69 миллионов

Анализ показывает, что чаще всего пламя разгорается по вине человека. Из 217 зарегистрированных случаев более половины возникли из-за небрежного обращения с огнем, а 36% пожаров перекинулись на лес с прилегающих территорий — полей, лугов и других земель. Примечательно, что и эти очаги чаще всего появлялись по вине людей.