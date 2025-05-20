В четырех ЦРБ Омской области одновременно сменились главврачи

Минздрав Омской области сообщил о важных назначениях в центральных районных больницах. Новые руководители появились сразу в четырех ЦРБ: Называевской, Крмиловской, Тюкалинской и Большереченской.
Главврачом Кормиловской ЦРБ назначен Анатолий Малюк, медик с 30-летним стажем. С 2020 по 2024 год он возглавлял омскую ГКБ № 1.
Называевскую ЦРБ возглавила Мария Стриженко. В этой больнице она начала работать сразу после окончания интернатуры в 2016 году, прошла путь от участкового терапевта до заведующей терапевтическим отделением.
Наталья Молодских стала главврачм Большереченской ЦРБ, ранее она являлась заместителем главного врача по медицинской части. Интернатуру проходила в.
в Курганской областной клинической больнице. До переезда в Большеречье в 2014 году работала в Курганской области.
Тюкалинскую ЦРБ возглавила Маргарита Березина. В больнице она работает с 2007 года, последние три года занимала должность заведующей отделения анестезиологии и реанимации.