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В четырех ЦРБ Омской области одновременно сменились главврачи

Новые руководители назначены в Называевской, Крмиловской, Тюкалинской и Большереченской ЦРБ.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав Омской области сообщил о важных назначениях в центральных районных больницах. Новые руководители появились сразу в четырех ЦРБ: Называевской, Крмиловской, Тюкалинской и Большереченской.

Главврачом Кормиловской ЦРБ назначен Анатолий Малюк, медик с 30-летним стажем. С 2020 по 2024 год он возглавлял омскую ГКБ № 1.

Называевскую ЦРБ возглавила Мария Стриженко. В этой больнице она начала работать сразу после окончания интернатуры в 2016 году, прошла путь от участкового терапевта до заведующей терапевтическим отделением.

Наталья Молодских стала главврачм Большереченской ЦРБ, ранее она являлась заместителем главного врача по медицинской части. Интернатуру проходила в.

в Курганской областной клинической больнице. До переезда в Большеречье в 2014 году работала в Курганской области.

Тюкалинскую ЦРБ возглавила Маргарита Березина. В больнице она работает с 2007 года, последние три года занимала должность заведующей отделения анестезиологии и реанимации.