Звезда 90-х Татьяна Овсиенко рассказала о мечте, которой не суждено было сбыться

В 90-е годы артистка была одной из самых популярных исполнительниц российской эстрады. Однако в последние годы певица редко появлялась на публике, что породило слухи о её проблемах с алкоголем. Сама Овсиенко эти слухи опровергла и в конце прошлого года заявила о возвращении к активной гастрольной деятельности. Её гонорар за одно выступление составляет 700 тысяч рублей. В райдере артистки указаны стандартные требования к транспорту, проживанию и питанию для её команды.