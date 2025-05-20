Звезда 90-х Татьяна Овсиенко рассказала о мечте, которой не суждено было сбыться

В браке с продюсером Владимиром Дубовицким звезда 90-х усыновила мальчика Игоря, который нуждался в операции на сердце. После этого, по словам Овсиенко, у неё началась новая безумно счастливая жизнь.
«Долгая история, подготовка, операция. Я бегала к нему. Медсестра говорила: “Игорёша, мама пришла”. И я понимала, что меня без этого человека уже нет. Позвонила в дом малютки и сказала, что не верну его», — поделилась артистка.
Несмотря на это, певица всегда мечтала о собственных детях. Татьяна подчеркнула, что её страдания по сей день остались внутри. Певица понимает, что не испытала тех ощущений, которые испытывает нормальная женщина.
«О детях, естественно, мечтали. Ходили, думали, как это можно сделать. Ну что буду говорить? Мои страдания по сей день есть внутри. Я понимаю, что на себе не испытала это ощущение, как нормальная женщина. Я понимаю, мне больно, но мне открывает сердце мой Игорь. Ну не сложилось», — сказала Овсиенко.
В 90-е годы артистка была одной из самых популярных исполнительниц российской эстрады. Однако в последние годы певица редко появлялась на публике, что породило слухи о её проблемах с алкоголем. Сама Овсиенко эти слухи опровергла и в конце прошлого года заявила о возвращении к активной гастрольной деятельности. Её гонорар за одно выступление составляет 700 тысяч рублей. В райдере артистки указаны стандартные требования к транспорту, проживанию и питанию для её команды.