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Трамп после разговора с Путиным назвал его «приятным джентльменом»

Американский лидер Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным назвал его «приятным джентльменом». Свое мнение о главе РФ политик выразил во время выступления на заседании попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Американский лидер Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным назвал его «приятным джентльменом». Свое мнение о главе РФ политик выразил во время выступления на заседании попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

— Я расскажу о моем небольшом разговоре с приятным джентльменом по имени Владимир Путин, — отметил лидер США.

Кроме того, Трамп оценил и сами переговоры с Путиным. По словам политика, они были «хорошими».

Коллегам также удалось достигнуть определенного прогресса в некоторых вопросах, передает газета «Комсомольская правда».

Телефонный разговор президентов РФ и США состоялся 19 мая. Российский лидер выразил благодарность своему американскому коллеге за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. В ходе беседы Трамп также озвучил свою позицию касательно украинского конфликта.

Позже помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что никто из лидеров не хотел класть трубку первым — разговор длился более двух часов.