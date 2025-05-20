Трамп после разговора с Путиным назвал его «приятным джентльменом»

Американский лидер Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным назвал его «приятным джентльменом». Свое мнение о главе РФ политик выразил во время выступления на заседании попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.