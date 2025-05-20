На «Азовстали» могут создать постиндустриальный парк, заявил мэр

«За “Азовсталь” разговор ходит следующий, что как бы там и восстанавливать особо нечего, потому что завод очень сильно пострадал… В украинское время Мариуполь занимал одно из первых мест по онкологии. Это было связано с металлургическим комбинатом. “(Завод) Ильича” построен на розе ветров правильно, он строился в XIX веке. Тут чуть другая ситуация, поэтому какие-то малые производства, возможно, будут, постиндустриальный парк, возможно, будет. Но сейчас его надо полноценно разминировать. Сейчас, повторюсь, до сих пор там вытягивают боеприпасы. Оружие находят по сей день, уже три года пошло. Поэтому небезопасно. Я думаю, что правительством Российской Федерации и Донецкой Народной Республики будет принято какое-то решение окончательное», — сказал Моргун.