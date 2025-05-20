Израиль заявил о первой гибели военного в Газе после начала новой операции

В ЦАХАЛ проинформировали о гибели первого израильского военнослужащего после начала очередной военной операции в Газе.
В пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что погиб сержант Йосеф Йехуда Хирак. 22-летний военный служил в боевом инженерном батальоне 401-й бронетанковой бригады «Железные следы».
В сообщении сказано, что военнослужащий погиб в ходе боя в северной части Газы.
Напомним, израильская сторона заявила о начале «расширенных боевых действий» в северных и южных районах сектора Газа в рамках новой «широкомасштабной наземной операции», которая получила название «Колесницы Гидеона».
В ЦАХАЛ заявляли, что в данной операции задействовано пять дивизий.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль поставил цель установить военный контроль над всей территорией Газы и не позволит движению ХАМАС «разграблять гуманитарную помощь».