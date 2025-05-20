Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль заявил о первой гибели военного в Газе после начала новой операции

Речь идёт о «широкомасштабной наземной операции», которая получила название «Колесницы Гидеона».

Источник: Аргументы и факты

В ЦАХАЛ проинформировали о гибели первого израильского военнослужащего после начала очередной военной операции в Газе.

В пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что погиб сержант Йосеф Йехуда Хирак. 22-летний военный служил в боевом инженерном батальоне 401-й бронетанковой бригады «Железные следы».

В сообщении сказано, что военнослужащий погиб в ходе боя в северной части Газы.

Напомним, израильская сторона заявила о начале «расширенных боевых действий» в северных и южных районах сектора Газа в рамках новой «широкомасштабной наземной операции», которая получила название «Колесницы Гидеона».

В ЦАХАЛ заявляли, что в данной операции задействовано пять дивизий.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль поставил цель установить военный контроль над всей территорией Газы и не позволит движению ХАМАС «разграблять гуманитарную помощь».