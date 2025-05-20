В Пермском крае ушёл из жизни 67-летний протоирей Геннадий Ромашов

Протоиерей Геннадий Ромашов скончался в возрасте 67 лет в Соликамске Пермского края 18 мая, сообщили в Управлении Соликамской епархии.
Геннадий Ромашов начал своё служение в 1989 году в качестве диакона Знаменской церкви села Городище. В течение жизни он успел послужить практически в каждом храме Соликамска. Был благочинным Северного благочиния епархии, настоятелем Спасо-Преображенского кафедрального собора.
Те, кто знал отца Геннадия, рассказывают, что в последнее время здоровье не позволяло ему полноценно исполнять службу. Но он терпеливо и безропотно нёс обязанности священника, передавая весь свой опыт молодым.
«Архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима всегда высоко ценил опыт и исполнительность отца Геннадия, безусловно, полагал его одним из авторитетных священников Соликамской епархии. Владыка выражает глубокие соболезнования вдове — матушке Раисе Ивановне, детям Виталию и Сергею, всем близким и родным», — говорится в сообщении Соликамской Епархии.
В Соликамской Епархии добавили, что 19 мая в кафедральном Спасо-Преображенском соборе Соликамска совершили вечернюю заупокойную службу с чтением 17 кафизмы по новопреставленном протоиерее Геннадии Ромашове. В богослужении приняли участие клирики соликамских храмов.
20 мая пройдёт заупокойная литургия и отпевание. На прощание с отцом Геннадием прибудут священники Соликамской епархии.
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