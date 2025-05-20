Омич покурил на борту самолета и едва не сорвал полет

На никотинозависимого омича транспортная полиция составила протокол по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» КоАП РФ. Ему грозит штраф до 1500 рублей. Также полицейские напомнили, что курение на борту лайнера ставит под угрозу безопасность полетов. В случае нарушения этого правила авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке, а нарушитель будет обязан возместить возможный ущерб и убытки транспортной компании.