Омич покурил на борту самолета и едва не сорвал полет

Транспортные полицейские привлеки к административной ответственности омича, покурившего на борту самолета, совершавшего рейс по маршруту Москва—Омск.
Сообщение о ЧП поступило от диспетчера производственно-диспетчерского отдела. Прямо во время полета 43-летний мужчина заперся в туалетной комнате и закурил. В результате на борту сработали датчики дыма и полет едва не был сорван.
На никотинозависимого омича транспортная полиция составила протокол по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» КоАП РФ. Ему грозит штраф до 1500 рублей. Также полицейские напомнили, что курение на борту лайнера ставит под угрозу безопасность полетов. В случае нарушения этого правила авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке, а нарушитель будет обязан возместить возможный ущерб и убытки транспортной компании.