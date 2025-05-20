Главу Нюксенского округа Шевцову уволили после резонансного видео её дочери

Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова отправлена в отставку в связи с видеозаписью, на котором 19-летняя дочь чиновницы угрожает отправкой в зону спецоперации, сообщил глава региона Георгий Филимонов.
«Глава Нюксенского муниципального округа Шевцова отправляется в отставку ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области», — отметил губернатор в своём Telegram-канале.
Филимонов выступил с осуждением действий девушки. По словам главы региона, она уже принесла извинения. Губернатор также порекомендовал Шевцовой уделять больше внимания воспитанию дочери, которая сейчас живет вдали от матери.
Кроме того, чиновник отметил, что участие в спецоперации является честью и привилегией, а не наказанием. Филимонов не исключил, что на пост главы Нюксенского округа будет претендовать военнослужащий, который был на СВО.
«Такой вариант сейчас прорабатываю, подходящие кандидатуры в Вологодской области есть, в том числе из ветеранов боевых действий, прошедших региональный аналог программы “Время героев” — “Герои Русского Севера”», — добавил он.
Напомним, ранее стало известно, что пользователи Сети осудили поступок дочери Юлии Шевцовой. Сама чиновница в видеообращении извинилась перед всеми за поведение девушки.