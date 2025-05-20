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Дорогу к ЖК закроют в Астане на два дня

Дорогу к ЖК «Социум» от улицы А. Пушкина частично перекроют в Астане из-за ремонта, передает Tengri Auto со ссылкой на пресс-службу акимата.

Источник: Tengrinews

Как сообщили в акимате столицы, проводятся работы по среднему ремонту дороги.

В связи с этим с 21 по 23 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

говорится в сообщении

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.