Дорогу к ЖК закроют в Астане на два дня

Как сообщили в акимате столицы, проводятся работы по среднему ремонту дороги.
В связи с этим с 21 по 23 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.
Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.