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Максимальные 140 баллов на ЕНТ набрал абитуриент из Туркестанской области

Свое будущее Жанибек Абилхан планирует связать с IT-сферой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Управление образования Туркестанской области

Жанибек Абилхан, выпускник школы-гимназии имени Шокана Уалиханова из села Темирлан Ордабасинского района, стал первым в стране по итогам Единого национального тестирования, набрав максимально возможные 140 баллов из 140.

По словам Жанибека, добиться столь высокого результата ему удалось благодаря регулярной подготовке и упорству.

Целенаправленно готовиться к тестированию он начал с 10 класса, выбрав профильным предметом информатику. Именно с ней он намерен связать свою профессиональную деятельность, поступив в один из отечественных вузов по IT-направлению.

Жанибек Абилхан — инициативный и ответственный молодой человек, уверенно идущий к своей мечте, умеющий эффективно использовать время. Его достижение может стать отличным примером для других школьников. Мы искренне поздравляем Жанибека и желаем ему новых успехов на пути к знаниям.

отметили в управлении образования Туркестанской области

Жанибек воспитывается в многодетной семье, он второй из пятерых детей.

С первого класса Жанибек учился в нашей школе-гимназии, проявляя особый интерес к учебе и стабильно демонстрируя отличные результаты. Выросший в многодетной семье и добившийся выдающегося результата на ЕНТ исключительно благодаря своим усилиям, он является примером целеустремленности, трудолюбия и системной подготовки.

подчеркнула классный руководитель Гульзира Бортай