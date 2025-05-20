Максимальные 140 баллов на ЕНТ набрал абитуриент из Туркестанской области

Жанибек Абилхан — инициативный и ответственный молодой человек, уверенно идущий к своей мечте, умеющий эффективно использовать время. Его достижение может стать отличным примером для других школьников. Мы искренне поздравляем Жанибека и желаем ему новых успехов на пути к знаниям.