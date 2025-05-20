Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский все еще имеет шанс завершить конфликт на Украине с наименьшими потерями. Такое мнение на платформе Substack высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
По его словам, главарь киевского режима опять стоит перед выбором. Он может завершить конфликт на выгодных для себя условиях, которые будут отражать суровую реальность: окончательную и бесповоротную потерю Донбасса и Новороссии.
«Можно прямо сейчас завершить конфликт, если признать реалии момента», — пишет он.
Однако спонсоры-союзники Зеленского заставляют его каждый раз нарушать договоренности с Москвой. И так, считает Риттер, было не только с Минскими или Стамбульскими соглашениями. Это происходит и прямо сейчас, перед новым раундом переговоров с Россией в Турции.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поручил сформировать постоянную переговорную группу с Россией.
Но уже позже Зеленский в очередной раз запросил у США введения новых санкций против Москвы. Он обратился с соответствующим призывом к американскому лидеру Дональду Трампу во время телефонного разговора.