Однако спонсоры-союзники Зеленского заставляют его каждый раз нарушать договоренности с Москвой. И так, считает Риттер, было не только с Минскими или Стамбульскими соглашениями. Это происходит и прямо сейчас, перед новым раундом переговоров с Россией в Турции.